Film
Eine Nacht in Bangkok
Nach 10 Jahren Funkstille prallen eine Yogalehrerin und ein Pastor im Knast aufeinander: Ihre Tochter sitzt wegen Einbruchs. Ein hochemotionaler Psychokrieg um Schuld, Lügen und dunkle Geheimnisse!
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 21.11.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Nun steckt die gemeinsame Tochter Lilith in Schwierigkeiten. Der Vorwurf: Die Studentin soll an einer Reihe von Einbrüchen beteiligt gewesen sein. Weil sämtliche Indizien gegen sie sprechen, muss Lilith bis zur Anhörung in Haft bleiben.
Während Hektor darauf vertraut, dass die befreundete Anwältin Lydia den Fall schnell aufklären wird, kann sich Katharina mit dem Warten nicht zufriedengeben. Um ihre Tochter zu entlasten, macht sich das Ex-Paar gemeinsam auf Spurensuche in Liliths Leben.
BESETZUNG
Katharina Désirée Nosbusch
Hektor Matthias Brandt
Lilith Clara Vogt
Lydia Kim Riedle
Robert Danilo Kamperidis
Judith Bettina Lamprecht
STAB
Regie Rainer Kaufmann
Buch Sathyan Ramesh
Kamera Martin Farkas
Schnitt Julia Steinke
Musik Ali N. Askin
Produktionsleitung
Frank Lübke, Daniel Buresch (NDR)
Produzentin
Doris Zander
Producerin
Hannah Liebrenz
Redaktion
Christian Granderath, Philine Rosenberg (beide NDR)
Redaktionshinweis: Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", des Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.
Ab Freitag, 20. November, 20.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter 3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können voraussichtlich durchgehend vom 20. November, 20.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über einen QR-Code.
Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.