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Hamza Kulina (Edin Hasanovic) steht vor einer Gedenkstätte

Film

Tatort: Fackel

Nach einem fatalen Hochhausbrand rollen Hamza Kulina und Maryam Azadi den Fall neu auf. Seine Ex-Freundin Almila bittet um Hilfe. Ein gefährlicher Polit-Krimi um tödliche Profitgier.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.11.2026
20:15 - 21:45 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

Almila hat ihre Mutter in den Flammen verloren und kämpft seitdem unermüdlich für Gerechtigkeit. Das Hochhaus mit Sozialwohnungen stand binnen weniger Minuten in Flammen – womöglich aufgrund von billigem Dämmmaterial, das entgegen den Vorschriften verbaut wurde.

Ein Untersuchungsausschuss soll die Verantwortlichen für den Brand zur Rechenschaft ziehen. Doch die Ermittlungen drohen ergebnislos zu bleiben. Daraufhin bittet Almila Hamza um Hilfe. Der Fall führt ihn und Maryam Azadi zu einem Baustoffkonzern mit Verbindungen in die Politik. Doch je näher die Kommissare der Wahrheit kommen, desto größer wird die Gefahr – für ihre Ermittlungen und für sie selbst.

Besetzung



Maryam Azadi  Melika Foroutan
Hamza Kulina Edin Hasanovic
Steffen Böttcher Stephan Luca
Simone Böttcher  Katharina Heyer
Christian Möller  Michael Schenk
Emina Kulina  Gordana Boban

Stab



Regie Rick Ostermann
Buch Sebastian Heeg, Tom Schilling
Kamera Philipp Sichler
Schnitt Benjamin Kaubisch
Musik Christoph M. Kaiser, Julian Maas
Produzenten
Jochen Laube, Fabian Maubach, Annie Schilling
Redaktion
Jörg Himstedt (hr), Högerle (hr), Birgit Titze (ARD Degeto Film)

30 Jahre 3satPublikumspreis auf der Televisionale

Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", des Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.

QR-Code für Gewinnspiel Publikumspreis 2023

Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November, 18.00 Uhr, bis zum 27. November, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.

Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.

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