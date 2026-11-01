Film
Acht – Ein Landkrimi
Ein Schuss aus großer Entfernung beendet die Ruhe in Langenlois. Der Radiologe Wolf liegt tot vor seinem Einfamilienhaus. Chefinspektorin Geyer übernimmt die Ermittlungen in dem rätselhaften Mordfall.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 23.11.2026
- 21:45 - 23:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Unterstützt wird sie vom jungen Polizisten Patrick Brandl und Bezirksinspektorin Elvira Zoric.Brandl kannte das Opfer aus dem örtlichen Schützenverein. Auf dem Oberarm des Toten entdecken die Ermittler eine tätowierte Acht. Auch die Tatwaffe gibt Rätsel auf: Sie stammt aus Wolfs eigener Sammlung.
Der Arzt hatte die seltene Pistole jedoch bereits acht Wochen zuvor als gestohlen gemeldet. Bald zeigt sich, dass Wolf weit mehr als nur ein angesehener Mediziner war. Während der Pandemie soll er gefälschte Impfzertifikate ausgestellt haben.
Zudem trat er im Internet als Systemkritiker auf und bewegte sich in radikalen Kreisen.Seine Witwe Sandra behauptet, die Familie werde seit einiger Zeit beobachtet. Auch Wolfs Vater Otto, seine politischen Kontakte und der Schützenverein, geraten ins Visier. Geyer und Brandl stoßen auf Verschwörungsideologien, familiäre Abgründe und verdrängte Traumata. Je näher sie der Wahrheit kommen, desto gefährlicher werden die Ermittlungen.
BESETZUNG
Chefinspektorin Marion Geyer Regina Fritsch
Patrick Brandl Thomas Prenn
Sandra Wolf Verena Altenberger
Dr. Harald Wolf Stefan Pohl
Bezirksinspektorin Elvira Zoric Zeynep Buyraç
STAB
Regie Marie Kreutzer
Buch Marie Kreutzer
Kamera Leena Koppe
Montage Ulrike Kofler
Musik Mira Lu Kovacs
PRODUKTION
Film AG
ZDF und ORF
Alexander Glehr und Johanna Scherz
30 Jahre 3satPublikumspreis
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.
Wählen und gewinnen Sie!
Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November ab 18.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.
Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.