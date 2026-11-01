Film
Damen
Jobs, Familienchaos und plötzlich die große Liebe: Mayas Leben gerät aus der Balance. Doch unerwartete Begegnungen zeigen ihr, dass in der Vergangenheit der Schlüssel zu ihrer Zukunft liegt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 24.11.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
- Ton
- AD
Maya lebt in einer Münchener Wohngemeinschaft mit der temperamentvollen Sema, Optikerin und zugleich Influencerin, und versucht, möglichst unbeschwert in der Gegenwart zu leben. Doch das Messie-Problem ihrer Mutter, bei dem ihr Vater keine Hilfe ist, holt sie ein. Ihre Balance zwischen ihren Jobs als mobile Nagelpflegerin und freie Maskenbildnerin am Theater gerät zunehmend ins Wanken — und dann verliebt sie sich auch noch in den Paradiesvogel des Stücks, verkörpert von dem charmanten, aber etwas flatterhaften Tänzer Philip.
Zum Glück wird Maya von einer Gruppe kluger, humorvoller Frauen verschiedenster Herkunft umgeben, die ihr mit perfekten Fingernägeln, Witz und Lebensweisheiten zur Seite stehen: Denn nur wer auch mal zurückblickt, findet den Rückenwind zum Abheben.
Besetzung
Maya Salka Weber
Sema Şafak Şengül
Doro Anja Herden
Kim Viet Pham
Philip Patrick Isermeyer
Stab
Regie Katharina Bischof
Drehbuch Stefanie Kremser
Musik Jessica de Rooij, Maarten Buning
30 Jahre 3satPublikumspreis
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", des Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.
Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November, 18.00 Uhr, bis zum 27. November, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.
Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.