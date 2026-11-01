Maya lebt in einer Münchener Wohngemeinschaft mit der temperamentvollen Sema, Optikerin und zugleich Influencerin, und versucht, möglichst unbeschwert in der Gegenwart zu leben. Doch das Messie-Problem ihrer Mutter, bei dem ihr Vater keine Hilfe ist, holt sie ein. Ihre Balance zwischen ihren Jobs als mobile Nagelpflegerin und freie Maskenbildnerin am Theater gerät zunehmend ins Wanken — und dann verliebt sie sich auch noch in den Paradiesvogel des Stücks, verkörpert von dem charmanten, aber etwas flatterhaften Tänzer Philip.