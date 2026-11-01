Film
Mama ist die Best(i)e (1/2)
Die steinreiche Gloria Almeda wird nach zehn Jahren Haft für den Mord an ihrem Gatten in die Freiheit entlassen. Die ehemalige Lebedame hat nur ein Ziel: Sie will den wahren Mörder finden.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 23.11.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Gloria beteuert ihre Unschuld und verfolgt einen sorgfältig vorbereiteten Racheplan.Sie ist überzeugt, dass der wahre Täter in ihrer eigenen Familie zu finden ist. Schließlich hatte der tyrannische Victor allen Angehörigen Gründe geliefert, ihn zu hassen.
Mit einer elektronischen Fußfessel kehrt Gloria in die luxuriöse Familienvilla zurück.Dort verteilen ihre Kinder und Verwandten bereits vorzeitig das vermeintliche Erbe.Ihre unerwartete Rückkehr löst deshalb Unruhe, Misstrauen und offene Feindseligkeit aus.
Gloria beginnt ein raffiniertes Spiel mit ihrer dysfunktionalen Familie. Dabei provoziert sie ihre Angehörigen und beobachtet jede ihrer Reaktionen genau.Unterstützung erhält sie heimlich von zwei Frauen, die sie im Gefängnis kennengelernt hat.
Den zweiten Teil finden Sie unter :
BESETZUNG
Gloria Almeda Adele Neuhauser
Victor Almeda Bernhard Schir
Severin Almeda Manuel Rubey
Stella Almeda Stefanie Stappenbeck
Leonie Almeda Fanny Krausz
STAB
Regie Ute Wieland
Buch Uli Brée
Kamera Tobias von dem Borne
Schnitt Dagmar Lichius
Musik Eva Klampfer (Künstlername: Lylit)
PRODUKTION
Mona Film und Tivoli Film
ZDF und ServusTV
Thomas Hroch und Gerald Podgornig
30 Jahre 3satPublikumspreis
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.
Wählen und gewinnen Sie!
Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November ab 18.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.
Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.