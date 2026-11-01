Film
Neues Land
Die Geologin Ina Sedlitz kehrt nach vielen Jahren in ihr Heimatdorf Neukirch zurück – ein Ort, der sich vom ehemaligen Braunkohlerevier in ein beliebtes Tourismusziel verwandelt hat.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 22.11.2026
- 21:45 - 23:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Ton
- AD
Ein Lebenswerk, auf das ihr Vater, der Bürgermeister Walter Sedlitz, stolz ist. Ina will nur eines: ihren Erbteil am Familienhotel an ihre Nichte Mara übertragen und endgültig mit der Vergangenheit abschließen.
Doch als sie gebeten wird, ein geologisches Gutachten für den künstlich angelegten See zu erstellen, stößt sie auf gefährliche Instabilitäten und auf die Schatten eines wohl lange verdrängten Familiengeheimnisses.
Während Mara beginnt, Ina, Walter und ihrem Vater Tom unbequeme Fragen zu stellen, gerät das sorgsam gewahrte Schweigen der Familie ins Wanken. Ina steht vor einer Entscheidung, die alles verändert – für sie, für Mara und für das ganze Dorf.
BESETZUNG
Ina Sedlitz Jördis Triebel
Walter Sedlitz Jörg Schüttauf
Mara Nehls Lucy Gartner
Tom Nehls Ronald Zehrfeld
Sonny Naemi Florez
Frank Schuter Thomas Dehler
STAB
Regie Esther Rauch
Buch Khyana El Bitar, Dörte Franke
Kamera Mario Minichmayr
Schnitt Philipp Schmitt
Musik Philipp E. Kümpel, Andreas Moisa
PRODUKTION
UFA
MitteZDF
Henriette Lippold, Katharina Rietz, Tom Haase, Toni Heye
30 Jahre 3satPublikumspreis
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestival Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.
Wählen und gewinnen Sie!
Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November, 18.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.
Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.