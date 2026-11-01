Film
Sturm kommt auf (1/2)
Die beklemmende Darstellung des aufkommenden Faschismus in der Provinz anhand der bewegten, gleichsam berührenden Geschichte des Schusters Julius Kraus.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Österreich 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 24.11.2026
- 21:45 - 23:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Er lebt zurückgezogen. Doch immer tiefer gerät er in den Strudel der dramatischen politischen Ereignisse zwischen 1918 und der Machtergreifung Hitlers 1933, bis eine Erbschaft aus den USA und die Offenlegung seiner jüdischen Identität ihm zum Verhängnis werden.
Der alte Bürgermeister wird beerdigt. Julius Kraus ist als sein Nachbar und Freund unter den Trauernden, genau wie der Bauer Heingeiger mit seiner Tochter Elies und seinem einzigen Sohn Silvan.
Beim Leichenschmaus kommt es zu einer Schlägerei zwischen Silvan und dem jungen Ludwig Allberger - im Dorf bekannt als ein "Roter" - in deren Folge Silvan dem roten Ludwig Todfeindschaft schwört.
BESETZUNG
Schuster Kraus Josef Hader
Silvan Heingeiger senior Sigi Zimmerschied
Elies Heingeiger Verena Altenberger
Silvan Heingeiger junior Frederic Linkemann
Ludwig Allberger Sebastian Bezzel
STAB
Regie Matti Geschonneck
Buch Hannah Hollinger
Kamera Theo Bierkens
Schnitt Dirk Grau
Musik Boris Bojadzhiev
Produktion
Claussen+Putz Filmproduktion Film AG
Uli Putz
Jakob Claussen
Alexander Glehr
Johanna Scherz
30 Jahre 3satPublikumspreis
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestival Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.
Wählen und gewinnen Sie!
Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November ab 18.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.
Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.