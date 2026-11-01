Film
Olivia
Mit unerschütterlichem Mut, Durchhaltevermögen und Humor bricht Oliver aus der Provinz auf, um in Hamburg St. Pauli zur schillernden Travestieikone Olivia Jones aufzusteigen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 25.11.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Wegen seiner Vorliebe, Frauenkleider zu tragen, wird Oliver in seiner Heimatstadt Springe mit Ablehnung, Spott und Gewalt konfrontiert. Selbst seine Mutter reagiert mit Scham und Härte. Erst der Aufbruch nach Hamburg eröffnet ihm die Chance, sich neu zu erfinden.
Die ersten Jahre auf St. Pauli sind geprägt von Armut und Ausgrenzung. Es sind Olivers Charme, sein Witz und die Fähigkeit, nach jedem Sturz wieder aufzustehen, die es ihm ermöglichen, sich allmählich als Olivia Jones einen Namen zu machen und schließlich sogar im Schmidt Theater bei der berühmten Lilo Wanders aufzutreten. Schritt für Schritt wird aus Oliver die legendäre Travestieikone Olivia Jones, Entertainerin, Kiez-Gastronomin und öffentliche Stimme für Toleranz und Vielfalt.
BESETZUNG
Olivia Jones/Oliver Knöbel Johannes Hegemann
Oliver (jung) Arian Wegener
Evelin, Mutter Oliver Annette Frier
Marlene Stelling Angelina Häntsch
Marius Körbel Daniel Zillmann
STAB
Regie Till Endemann
Drehbuch David Ungureit
Kamera Bjørn Haneld
Montage Jens Müller
Musik Jens Grötzschel
Producerin
Cecile Heisler-Zigulla
Produktion
Florida Film
Produzentin
Maren Knieling
Redaktion
Katharina Görtz, Wolfgang Grundmann (ZDF)
30 Jahre 3satPublikumspreis
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestival Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.
Wählen und gewinnen Sie!
Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November, 18.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.
Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.