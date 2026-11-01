Film
Sturm kommt auf (2/2)
Zehn Jahre sind vergangen. Die "Hakenkreuzler", wie die Hitler-Anhänger genannt werden, treten jetzt überall "militärisch" auf. Einige im Dorf gehören jetzt zu den Nazis.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 24.11.2026
- 23:15 - 00:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Silvan ist Sturmführer bei der SA geworden. Der Juwelier Sulerschmid machte ebenfalls Karriere bei den Nazis und ist sein Konkurrent. Silvan passt es deshalb gar nicht, dass Bertl, der Vergewaltiger seiner Schwester, plötzlich wieder auftaucht und ihn erpresst.
Im Streit erschlägt er Bertl. Peter, der uneheliche Sohn seiner verstorbenen Schwester, der inzwischen ein Jugendlicher ist und sich mit dem "roten" Ludwig Allberger angefreundet hat, hat den Totschlag mitbekommen. Doch die beiden müssen schweigen, Silvan ist zu mächtig geworden. Juwelier Sulerschmid wurmt Silvans Erfolg.
Immer noch versucht sich der Schuster Julius Kraus aus allem rauszuhalten. Seit der alte Heingeiger mitbekommen hat, dass Silvan seine ganzen Ersparnisse aufgebraucht hat, hat die nachbarschaftliche Verbundenheit mit dem Schuster wieder Auftrieb bekommen. Als Julius Kraus vom Unfalltod seines Sohnes in Übersee erfährt, tröstet ihn Heingeiger. Allerdings verheimlicht ihm der Schuster, dass er auch eine Erbschaft gemacht hat: über eine Million US-Dollar.
BESETZUNG
Schuster Kraus Josef Hader
Silvan Heingeiger senior Sigi Zimmerschied
Elies Heingeiger Verena Altenberger
Silvan Heingeiger junior Frederic Linkemann
Ludwig Allberger Sebastian Bezzel
STAB
Regie Matti Geschonneck
Buch Hannah Hollinger
Kamera Theo Bierkens
Schnitt Dirk Grau
Musik Boris Bojadzhiev
PRODUKTION
Claussen+Putz Filmproduktion Film AG
Uli Putz
Jakob Claussen
Alexander Glehr
Johanna Scherz
30 Jahre 3satPublikumspreis
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.
Wählen und gewinnen Sie!
Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Sie können vom 20. November, 18.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.
Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.