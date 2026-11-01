Film
Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen
Zwei Auschwitz-Überlebende erleben den Nürnberger Prozess aus nächster Nähe. Zwischen Erinnerungen und Angst müssen sie sich der Vergangenheit und den NS-Tätern stellen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Ungarn 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 21.11.2026
- 21:45 - 23:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Als die polnische Zeugin Seweryna Szmaglewska das Nürnberger Grandhotel betritt, in dem sie untergebracht ist, kann sie nicht begreifen, wieso die Richter und Staatsanwälte des Prozesses in der Nacht zuvor einen rauschenden Ball gefeiert haben.
Das Dokudrama "Nürnberg" erzählt den wichtigsten Prozess des Jahrhunderts aus der Perspektive dieser beiden jungen Menschen und spiegelt die Hoffnungen und Ängste, die innere Zerrissenheit zweier Menschen wider, die noch ein halbes Jahr zuvor der Todesmaschinerie der Nazis im KZ Auschwitz ausgeliefert waren.
Die 29-jährige Seweryna Szmaglewska wird wochenlang warten müssen, bis sie endlich aussagen darf, ein nicht enden wollendes Martyrium. Erinnerungen kommen in ihr hoch, auch an Witold, die Liebe ihres Lebens, mit dem sie sich am Zaun des Lagers Birkenau geschworen hatte, eine Familie zu gründen, wenn sie beide überleben.
Der 22-jährige Ernst Michel ist mit Abstand der jüngste unter den Reportern aus aller Welt. Er zwingt sich jeden Tag, objektiv zu berichten. Dann bekommt er ein sensationelles Angebot: Hermann Göring will ihn kennenlernen, bittet zu einem Gespräch in seiner Zelle. Doch Ernst Michel wird von Zweifeln geplagt. Darf er dem Mann gegenübertreten, der für den Tod seiner Eltern verantwortlich ist? Was wiegt schwerer: millionenfaches Leid oder eine journalistische Weltsensation?
BESETZUNG
Ernst Michel Jonathan Berlin
Seweryna Szmaglewska Katharina Stark
Dr. Otto Stahmer Wotan Wilke Möhring
Hermann Göring Francis Fulton-Smith
Witold Wiśniewski Max Schimmelpfennig
STAB
Regie Carsten Gutschmidt
Drehbuch Dirk Eisfeld
Kamera Jens Boeck
Schnitt Diana Matous
Musik Jens Südkamp
Produzenten Zeitsprung Pictures GmbH
Michael Souvignier und Till Derenbach
Co-Produzenten Spiegel TV
Kay Siering, Michael Kloft
Redaktion
Marc Brasse (NDR), Andrea Bräu (BR)
Mark Willock (SWR), Thomas Kamp (WDR), Rolf Bergmann (RBB), Anais Roth (MDR), Natalia Bachmayer (HR), Natalie Weber (SR), Michaela Herold (Radio Bremen), Thilo Kasper (ARD Mediathek)
30 Jahre 3satPublikumspreis
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", des Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.
Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November, 18.00 Uhr, bis zum 27. November, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.
Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.