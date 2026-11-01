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Protagonist Motte (Morten Schumacher) fährt lachend auf dem Fahrrad über ein Feld

Film

Blackbird

1979 gerät Mottes Welt aus den Fugen: Die Eltern trennen sich, die erste Liebe beginnt und sein bester Freund kämpft gegen eine schwere Krankheit. Ein Jahr, das ihn für immer verändert.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
25.11.2026
21:45 - 23:15 Uhr
Ton
AD

Herbst 1979: Morten, genannt Motte, ist 15 - und alles in seinem Leben scheint sich zu verändern: Die Eltern lassen sich scheiden, sein Vater packt Umzugskartons und hat schon eine neue Freundin, Motte verliebt sich in Jacqueline Schmiedebach und schreibt seinen ersten Liebesbrief. Und plötzlich macht ein Anruf alles noch viel schlimmer: Mottes bester Freund Bogi muss ins Krankenhaus und kämpft gegen den Tod.

Er hat das Non-Hodgkin-Lymphom, was immer das auch sein soll. Motte hat zu viele Gefühle gleichzeitig. Die Dinge sind mit 15 ohnehin schon kompliziert genug. Motte will lieben, David Bowie hören, Fußball spielen und endlich vom Zehner springen, seinem Zufluchtsort, wenn mal wieder alles nicht auszuhalten ist. Er ist sauer auf den kranken Freund, weil der ihn plötzlich so im Stich lässt und nicht mal mehr mit ihm die zwei im Garten versteckten Flaschen Amselfelder leeren kann.

30 Jahre 3satPublikumspreis

Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", des Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden.

QR-Code für Gewinnspiel Publikumspreis 2023

Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November, 18.00 Uhr, bis zum 27. November, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.

Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.

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