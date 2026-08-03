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Die faszinierende Welt der Bühnen

Kultur -

Wallenstein: Macht, Krieg und Verantwortung

Die Inszenierung der Münchner Kammerspiele verbindet Friedrich Schillers Drama mit heutigen Kriegen. Ein politischer Theater-Marathon über militärische Macht und Verantwortung.

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Theatertreffen 2026: Starke Stücke

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Mephisto: Theater über Macht und Moral

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Il Gattopardo: Untergang einer Epoche

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Fräulein Else: Eine Frau unter Druck

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Tanzszenen aus Trailer Park

KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen

Dancing Potentials

Kultur -

Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST 2025

Die Preisverleihung in voller Länge aus dem Theaterhaus Stuttgart. Durch den Abend führt das Performance-Kollektiv Familie Flöz.

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