Film
Kruste - KlassiXS
Grundlage dieses Kurzfilms ist "Die Verwandlung" von Kafka. Der 12-jährige Junge Fabi kämpft um seine Zugehörigkeit in der Familie.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 08.12.2030
In den Sommerferien soll sich der 12-jährige Fabi auf Opas Hof endlich als vollwertiges Familienmitglied beweisen. Nur mit der ersten, richtigen Wunde, die dann zu einer Narbe verkrustet, wird man in Fabis Familie akzeptiert. Fabi ist mit 12 noch immer narbenlos und damit aus Sicht seines Vaters und Großvaters längst überfällig, da mussten sie schließlich alle mal durch. Fabi will dazugehören – oder doch nicht? Wie viel bleibt dann noch von ihm - und seiner Haut - übrig? Seine achtjährige Schwester Bea hat deutlich weniger Probleme mit der Familientradition. Als er vor eine waghalsige Herausforderung gestellt wird, muss Fabi sich entscheiden.
Großes Thema: Erwachsenwerden und Identitätssuche
Franz Kafkas berühmte Erzählung "Die Verwandlung" von 1915, in der sich ein junger Mann eines morgens in einen Käfer verwandelt hat und fortan in dieser Gestalt sein Leben fristen muss, dient als Inspiration zu diesem Kurzfilm über Identität, Zugehörigkeit und Anerkennung. Mit "Kruste" gelingt Regisseur und Drehbuchautor Jens Kevin Georg eine bildstarke Neuinterpretation von großer erzählerischer Kraft.
In einer Zusammenarbeit von 3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf realisiert Regisseur Jens Kevin Georg mit "Kruste" einen Kurzfilm zum Thema "Stolz und Vorurteil in der dramatischen Weltliteratur".
Buch und Regie: Jens Kevin Georg
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Philip Kapell
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Luise Landau
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Sven Hönig
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Heinz Wanitschek