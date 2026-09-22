In den Sommerferien soll sich der 12-jährige Fabi auf Opas Hof endlich als vollwertiges Familienmitglied beweisen. Nur mit der ersten, richtigen Wunde, die dann zu einer Narbe verkrustet, wird man in Fabis Familie akzeptiert. Fabi ist mit 12 noch immer narbenlos und damit aus Sicht seines Vaters und Großvaters längst überfällig, da mussten sie schließlich alle mal durch. Fabi will dazugehören – oder doch nicht? Wie viel bleibt dann noch von ihm - und seiner Haut - übrig? Seine achtjährige Schwester Bea hat deutlich weniger Probleme mit der Familientradition. Als er vor eine waghalsige Herausforderung gestellt wird, muss Fabi sich entscheiden.