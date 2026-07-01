Kultur
Kurator*innen
Amber Pansters und Finn Lakeberg sind feste Ensemblemitglieder von tanzmainz. Doch ihre Arbeit endet nicht, sobald der Vorhang nach einer Vorstellung fällt. Sie kuratieren hinter den Kulissen Workshops und Vorträge, vernetzen sich und setzen sich mit aktuellen Themen der Tanzwelt, wie Diversität oder Machtstrukturen auseinander.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.06.2027
Ein Film von Memo Jeftic
Sie sammeln Themen und Inhalte, die sie dann in das Kongressprogramm verwandeln. Dafür führten sie unter anderem mehr als 50 Interviews mit Tänzer*innen aus den unterschiedlichsten Kontexten, um die brennendsten Fragen heraus zu destillieren, die Tanzschaffende zurzeit umtreiben. Wer bekommt eine Bühne, wer ist sichtbar im Tanz? Wer hat Zugang zur Tanzausbildung und bekommt somit die Chance Profitänzer*in zu werden? Welchen Anteil haben die Ensembles an den fertigen Choreografien, die das Publikum im Theater auf der Bühne sieht? Das Thema Co-Autorenschaft hat auch den eigenen Blick von Amber und Finn auf ihre Arbeit nachhaltig verändert. Tänzer*in zu sein bedeutet eben so viel mehr als nur zu tanzen.
Tanzkongress tanzmainz
Unter dem Motto Sharing Potentials findet vom 16. bis 19. Juni am Staatstheater in Mainz der Tanzkongress 2022 statt. Die Arbeitsweise von tanzmainz an der Schnittstelle von freier Szene und Repertoiretheater macht es zum idealen Ort des Austausches für die internationale Tanzszene. Das Videoprojekt "Dancing Potentials" soll dabei helfen die verschiedenen Facetten des Tänzer*innenberufs zu beleuchten und seine Vielseitigkeit herauszustellen. Das Tänzer*innendasein umfasst so viel mehr als nur den eigenen Körper der Vision einer Choreografin oder eines Choreografen zu leihen. Welche Möglichkeiten bietet diese Profession und wie sieht ihre Zukunft aus?