Sie sammeln Themen und Inhalte, die sie dann in das Kongressprogramm verwandeln. Dafür führten sie unter anderem mehr als 50 Interviews mit Tänzer*innen aus den unterschiedlichsten Kontexten, um die brennendsten Fragen heraus zu destillieren, die Tanzschaffende zurzeit umtreiben. Wer bekommt eine Bühne, wer ist sichtbar im Tanz? Wer hat Zugang zur Tanzausbildung und bekommt somit die Chance Profitänzer*in zu werden? Welchen Anteil haben die Ensembles an den fertigen Choreografien, die das Publikum im Theater auf der Bühne sieht? Das Thema Co-Autorenschaft hat auch den eigenen Blick von Amber und Finn auf ihre Arbeit nachhaltig verändert. Tänzer*in zu sein bedeutet eben so viel mehr als nur zu tanzen.