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Kultur

Tanzvermittlerin bei tanzmainz

Die Tanzpädagogin Marina Grün ist Tanzvermittlerin bei tanzmainz. Sie arbeitet mit Menschen jeden Alters und aus allen Bereichen. Ihre offene Tanzstunde findet großen Anklang bei Laien.

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Teaser Dancing Potentials

Dancing Potentials

Ein Film von Memo Jeftic

Sie gibt Bewegungen vor, leitet Improvisationen an und es steht dabei allen frei sich nach den eigenen Möglichkeiten zu beteiligen. Es geht dabei allein um den Genuss an der Bewegung und nicht um das Nachtanzen vorgegebener Schrittfolgen. Sie will die unendlichen Möglichkeiten des tänzerischen Ausdrucks aufzeigen und Laien dazu ermuntern, den eigenen Körper frei sprechen zu lassen. Ein Drittel der professionellen Produktionen von tanzmainz richtet sich an Kinder und Jugendliche. Marina Grün bietet dafür auch Workshops für Schulgruppen an. Bei der Tanzvermittlung geht es nicht um das Erklären von Choreografien, sondern vielmehr darum, den Tanz auf eine bewusstere, tiefergehendere Art zu erfahren, darum, Menschen für den Tanz zu begeistern.

Tanzkongress tanzmainz

Unter dem Motto Sharing Potentials findet vom 16. bis 19. Juni am Staatstheater in Mainz der Tanzkongress 2022 statt. Die Arbeitsweise von tanzmainz an der Schnittstelle von freier Szene und Repertoiretheater macht es zum idealen Ort des Austausches für die internationale Tanzszene. Das Videoprojekt "Dancing Potentials" soll dabei helfen die verschiedenen Facetten des Tänzer*innenberufs zu beleuchten und seine Vielseitigkeit herauszustellen. Das Tänzer*innendasein umfasst so viel mehr als nur den eigenen Körper der Vision einer Choreografin oder eines Choreografen zu leihen. Welche Möglichkeiten bietet diese Profession und wie sieht ihre Zukunft aus?

Wortmarke der Veranstaltung
Kultur -

Tanzkongress 2022

Unter dem Motto Sharing Potentials wird das Staatstheater Mainz zu einem Ort des Austauschs, Lernens und Wachsens. Vom 16. bis 19. Juni findet dort der Tanzkongress 2022 statt.

Sendungsbereich:
Theater

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