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Kultur

Apprentices

Am Ende der etwa dreijährigen Tanzausbildung steht für alle angehenden Tänzer*innen eine Praktikumsphase an. Sie tragen in dieser Zeit den Titel Apprentices.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 10.06.2027

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Teaser Dancing Potentials

Dancing Potentials

Ein Film von Memo Jeftic

Amy Lim und Paul Elie absolvieren ihr Praktikum bei tanzmainz. Die Besonderheit hier, sie werden wie alle anderen Mitglieder des Ensembles behandelt. Von Anfang an sind sie Teil des Schaffungsprozesses und stehen mit ihren erfahrenen Kolleg*innen gleichberechtigt auf der Bühne. An anderen Häusern und in anderen Compagnien sind die Apprentices oft nur Zweitbesetzungen und schaffen es während ihrer Praktikumszeit oft gar nicht auf die Bühne. In Mainz lernen Amy und Paul, was es bedeutet Teil einer Compagnie, eines festen Ensembles zu sein. Sie arbeiten mit wechselnden Choreograf*innen zusammen, die teils ganz unterschiedliche künstlerische Herangehensweisen haben. Es ist der Praxistest am Anfang ihrer Karriere, um herauszufinden, wie man mit den eigenen Kräften haushält, ohne auszubrennen. Denn schließlich ist das Ziel möglichst lange konstant tänzerische Höchstleistungen zu erbringen. 

Tanzkongress tanzmainz

Unter dem Motto Sharing Potentials findet vom 16. bis 19. Juni am Staatstheater in Mainz der Tanzkongress 2022 statt. Die Arbeitsweise von tanzmainz an der Schnittstelle von freier Szene und Repertoiretheater macht es zum idealen Ort des Austausches für die internationale Tanzszene. Das Videoprojekt "Dancing Potentials" soll dabei helfen die verschiedenen Facetten des Tänzer*innenberufs zu beleuchten und seine Vielseitigkeit herauszustellen. Das Tänzer*innendasein umfasst so viel mehr als nur den eigenen Körper der Vision einer Choreografin oder eines Choreografen zu leihen. Welche Möglichkeiten bietet diese Profession und wie sieht ihre Zukunft aus?

Wortmarke der Veranstaltung
Kultur -

Tanzkongress 2022

"Sharing Potentials" macht das Staatstheater Mainz zu einem Ort des Austauschs und Lernens. Veranstalter des Tanzkongresses 2022 ist die Kulturstiftung des Bundes.

Sendungsbereich:
Theater

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