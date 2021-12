Die Dokumentation begleitet die Wiederaufnahme von "Medea" am Sant Andreau Teatre in Barcelona und stellt den Choreografen Thomas Noone sowie die Tänzer*innen seiner Compagnie vor. Das Fernsehpublikum bewegt sich mit dem Ensemble im Bühnenraum und erlebt so einen völlig neuen Blick auf zeitgenössischen Tanz. In Interviews berichten die Tänzer*innen über die Arbeit an diesem herausfordernden Stoff, der um die Themen Verrat und Rache kreist und Thomas Noone erzählt von seinem Weg vom Quereinsteiger zu einem der renommiertesten Choreografen Kataloniens.