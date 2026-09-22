Rein dürfen nur die, die Adams Vorstellungen entsprechen. Eva werden diese starren Grenzen zu eng. Sie möchte außerdem wissen, was sich im Kern von "Eden", einem riesigen Wasserbecken, verbirgt. Nach einer Begegnung mit der geheimnisvollen Perfomance-Künstlerin Nahum taucht Eva trotz Adams Verbot ins Wasser und gelangt so in ein ganz anderes "Eden". Dort trifft sie auf Lilith, die ihr hilft, sich von ihren inneren Zwängen und ihrer Scham zu befreien und buchstäblich nach der "Frucht der Erkenntnis" zu greifen.