Film
Labsal - KlassiXS
Was ist das Paradies? Diese Frage beantworten Eva und ihr Freund Adam ganz unterschiedlich. Sein "Eden", ein düsterer stylischer Club, lebt von homogener Exklusivität.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 08.12.2030
Rein dürfen nur die, die Adams Vorstellungen entsprechen. Eva werden diese starren Grenzen zu eng. Sie möchte außerdem wissen, was sich im Kern von "Eden", einem riesigen Wasserbecken, verbirgt. Nach einer Begegnung mit der geheimnisvollen Perfomance-Künstlerin Nahum taucht Eva trotz Adams Verbot ins Wasser und gelangt so in ein ganz anderes "Eden". Dort trifft sie auf Lilith, die ihr hilft, sich von ihren inneren Zwängen und ihrer Scham zu befreien und buchstäblich nach der "Frucht der Erkenntnis" zu greifen.
Regisseurin Sarang Myeong adaptiert die biblische Erzählung in einer bildstarken, eigenwilligen Fassung, die gekonnt mit Gegensätzen und Extremen spielt.
"Labsal" entstand in einer Zusammenarbeit von 3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf zum Thema "Stolz und Vorurteil in der dramatischen Weltliteratur".
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Dana Herfurth
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Karl Seibt
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Sylvana Seddig
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Sarang Myeong