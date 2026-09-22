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Film

Schwarmtiere - KlassiXS

Der Kurzfilm basiert auf der Novelle "Die Turnstunde" von Rainer Maria Rilke aus dem Jahr 1902, die den Tod eines Schülers der Militärschule Sankt Severin während einer Turnstunde erzählt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 11.11.2029

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KlassiXS 2025 Teaser mit Logo

Junge Kurzfilme bei 3sat – KlassiXS

Die 16-jährige Karla muss die zehnte Klasse wiederholen, da sie aufgrund eines Hirntumors beinahe ein ganzes Schuljahr aussetzen musste. Diesen Neuanfang startet sie in einem traditionsreichen Elite-Internat. In Sankt Severin angekommen, machen ihre Mitschüler*innen ihr jedoch das Leben durch gezielte Ausgrenzung und Mobbing schwer. Nur wer sich den vorherrschenden Machtverhältnissen fügt, wird von der Gemeinschaft akzeptiert. Die unangepasste Karla verweigert sich und wird schnell zur Außenseiterin. Erst als sie in dem schüchternen Mitschüler Jerome einen Freund findet, wird das Internatsleben für kurze Zeit erträglicher. Auch in der Arbeit mit dem schuleigenen Bienenstock findet Karla Ruhe und Ausgleich. Die täglichen Kämpfe mit der "Ersten Riege" des Internats bleiben jedoch. Ein Wettstreit im Sportunterricht endet in einer Katastrophe.

Kurzfilm über Einsamkeit und Mobbing

In der modernen Adaption von Rainer Maria Rilkes Novelle "Die Turnstunde" gelingt Alison Kuhn eine fesselnde Geschichte über jugendliche Machtgefüge, die sie gekonnt im Zeitalter von Social Media und Mobbing ansiedelt.

In einer Zusammenarbeit von 3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf realisiert Regisseurin Alison Kuhn mit "Schwarmtiere" einen Kurzfilm zum Thema "Einsamkeit in der dramatischen Weltliteratur".

Stab:

Regie und Drehbuch: Alison Kuhn

Mit:

Gwentsche Kollewjin
Karly Kadyrov
Linda Rohrer
Jan Faßbender
Berfin Sönmez
Kai Kramer
Maisie Tipango

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