Leonie ist gelangweilt. Obwohl es ihr in ihrer kleinen Heimatstadt gut geht, gibt es nichts, was sie faszinieren, überraschen oder begeistern kann. Alles ist derselbe Trott, in dem sie vielleicht für immer feststecken wird. Daher beschließt sie, aus dieser Monotonie auszubrechen. Hals über Kopf haut sie mit ihrer besten Freundin Valeria ab. Ziel: Italien, Motto: La Dolce Vita. Die Reise scheitert an einem verpassten Bus, doch dann platzt Lena in ihr Leben, ebenfalls entschlossen zu fliehen, allerdings nicht vor der Langeweile, sondern vor der eigenen Hochzeit. Die drei schließen sich zusammen. Doch ziemlich schnell merken sie, dass eine ungeplante Flucht schwieriger ist als gedacht. Und sie lernen, dass ihre ungleichen Schicksale doch verbundener sind als vermutet.