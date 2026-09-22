Film
Nichts ist schön - KlassiXS
Grundlage für den Kurzfilm ist Georg Büchners "Leonce und Lena" aus dem Jahr 1836. In Büchners Mischung aus Komödie und Satire fliehen zwei Königskinder vor ihrer arrangierten Hochzeit und verlieben sich unterwegs ineinander.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 09.11.2030
Leonie ist gelangweilt. Obwohl es ihr in ihrer kleinen Heimatstadt gut geht, gibt es nichts, was sie faszinieren, überraschen oder begeistern kann. Alles ist derselbe Trott, in dem sie vielleicht für immer feststecken wird. Daher beschließt sie, aus dieser Monotonie auszubrechen. Hals über Kopf haut sie mit ihrer besten Freundin Valeria ab. Ziel: Italien, Motto: La Dolce Vita. Die Reise scheitert an einem verpassten Bus, doch dann platzt Lena in ihr Leben, ebenfalls entschlossen zu fliehen, allerdings nicht vor der Langeweile, sondern vor der eigenen Hochzeit. Die drei schließen sich zusammen. Doch ziemlich schnell merken sie, dass eine ungeplante Flucht schwieriger ist als gedacht. Und sie lernen, dass ihre ungleichen Schicksale doch verbundener sind als vermutet.
Regisseur Maximilian Martin übersetzt Georg Büchners Lustspiel mit viel Humor, Situationskomik und einer guten Portion Melancholie in die heutige Lebensrealität junger Erwachsener.
"Nichts ist schön" entstand in einer Zusammenarbeit von 3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf zum Thema "Stolz und Vorurteil in der dramatischen Weltliteratur".
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Julia Müller
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Nicole Widera
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Elena Sophie Herzog