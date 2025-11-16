Hauptnavigation

Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST 2025

Die Preisverleihung in voller Länge aus dem Theaterhaus Stuttgart. Durch den Abend führt das Performance-Kollektiv Familie Flöz.

Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST wird am 15. November 2025 im Theaterhaus Stuttgart verliehen. Er wird seit 2006 vom Deutschen Bühnenverein in Kooperation mit den Bundesländern, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste vergeben. DER FAUST ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der deutschen Theaterlandschaft und würdigt deren Leistungs- und Innovationskraft. Theaterschaffende werden in zwölf Kategorien ausgezeichnet. Darüber hinaus gibt es einen Perspektivpreis für zukunftsweisende künstlerische oder kulturpolitische Projekte.

