Das deutsche Grundgesetz gilt als Erfolgsmodell. Seit seiner Ausfertigung am 23.Mai 1949 gab es zwar rund 60 Änderungen - doch die verstehen sich auf substanzielle Weise subtil. 75 Jahre Grundgesetz, das bedeutet 75 Jahre Frieden und Demokratie auf Grundlage einer Ordnung, die anscheinend sich den Zeitläuften immer neu zur Diskussion stellt. In einem Jahr der Krisen, dem erstarken rechter Parteien, Kriegen in der Ukraine und in Nahost, dem befürchteten Wandel bei den Bündnispartnern (Trump, rechte Parteien in der EU, Brexit etc.), dem Klimawandel und der Energieunsicherheit stellt sich neben vielen anderem auch die Frage nach Demokratiemüdigkeit. Hat man vergessen, was man am Grundgesetz hat – ein Instrument, das sowohl gesellschaftliche Ausbalancierung festschreibt und immer wieder seine eigene Diskussion ermöglicht. Zum Geburtstag betrachten wir drei Artikel des Grundgesetzes neu.