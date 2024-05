Auftakt in Cannes - Gespräch mit Lillian Moschen

Die Eröffnungsfeier am Abend gibt den Startschuss für das zweiwöchige Festival an der Côte d'Azur. Als Eröffnungsfilm zeigt der französische Filmemacher Quentin Dupieux seine Komödie "Le deuxième Acte" mit Léa Seydoux und Vincent Lindon. Darin geht es auf humorvolle Weise auch um den Einfluss der Künstlichen Intelligenz in der Kinowelt - ein Thema, das zunehmend Aufmerksamkeit erhält. Das politische Tagesgeschehen ist auf dem Festival in Filmen über den jungen Donald Trump, einen russischen Dichter im Exil oder den Kriegsalltag in der Ukraine präsent.