So viele Stars wie selten kommen 2024 nach Cannes. Die kleine Eiszeit zwischen dem Festival und der Traumfabrik Hollywood scheint passé. Das liegt auch an der neuen Festivalpräsidentin, der Deutschen Iris Knobloch, mit besten Kontakten nach Hollywood. Paul Schrader, Rebell des New Hollywood, hat seinen Film "Oh, Canada" mit Uma Thurman und einem preisverdächtig intensiven Richard Gere vorgestellt. 44 Jahre nach dem legendären "American Giggolo", dem Film, der Richard Gere über Nacht zum Sexsymbol einer ganzen Generation gemacht hat, haben Schrader und Gere wieder zusammen gearbeitet. Mit 77 Jahren hat Schrader nichts verlernt. Sein Film ist eine Reise in die Vergangenheit, wehmütig und schonungslos. Der gefeierte Filmregisseur Leo, gespielt von Richard Gere, wird sterben und legt eine Lebensbeichte ab. Als Künstler wird er gefeiert, als Mensch hat er versagt. Verloren irrlichtet er durch seine Erinnerungen, auf der Suche nach Vergebung.