Von ihrem ersten mit Kurzgeschichten selbst verdienten Geld kaufte sich Alice Munro einst ein Schwangerschaftskleid. "Anfangs hatte ich meine Geschichten immer für kein Geld veröffentlicht, mir war gar nicht klar, dass man damit etwas verdienen kann", sagte die kanadische Autorin einmal in einem Interview. Auf bescheidene Anfänge folgte Großes: 2013 wurde Munro mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Für viele war ihre Ehrung eine Überraschung, für Fans - darunter auch Prominente wie Schriftstellerkollege Jonathan Franzen - eine überfällige Bestätigung. Am 13. Mai ist die - spätestens seit dem Nobelpreis weltweit verehrte - Autorin im Alter von 92 Jahren in der Provinz Ontario im Osten Kanadas gestorben, wie der Verlag Penguin Random House Canada mitteilte. Munro habe schon seit Längerem an Demenz gelitten. Auch aus diesem Grund hatte sich die von jeher als scheu geltende Munro - Mutter von drei Töchtern, deren zweiter Ehemann kurz vor ihrer Nobelpreis-Ehrung starb - in den vergangenen Jahren immer stärker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Schon zur Verleihung des Nobelpreises hatte sie 2013 nicht nach Stockholm reisen können. Anstelle dessen sagte sie in einer Videobotschaft: "Ich bin so dankbar für diese wunderbare Ehre, nichts auf der Welt könnte mich so glücklich machen." Ihren Ruhestand als Autorin hatte sie schon vor dem Gewinn des Nobelpreises verkündet. "Ich werde wahrscheinlich nicht mehr schreiben", hatte sie der kanadischen Zeitung "National Post" gesagt. "Es ist nicht so, dass ich das Schreiben nicht geliebt habe, aber man kommt in eine Phase, wo man über sein Leben irgendwie anders denkt." Der Kurzgeschichtenband "Dear Life", in Deutschland 2013 unter dem Titel "Liebes Leben" erschienen, werde ihr letzter sein - und Munro hielt sich an diese Ankündigung.