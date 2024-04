Doch im digitalen Zeitalter ist das nur Teil der Geschichtsschreibung. Vier junge Historiker*innen der Tel Aviv Universität arbeiten seit dem 7. Oktober an einem Archiv sozialer Medien. In der Flüchtigkeit des Internets, sagen sie, durfte keine Zeit verloren werden, um das "Civil Testimonial Archive of the 7th October Hamas Attack" anzugehen. Gemeinsam mit der Nationalbibiliothek, und interaktiven online Projekten wie "Mapping the Massacre" sehen sie sich als der dritte Pfeiler der Dokumentation: Was sie absetzt, sind ihre Quellen aus Internet und Zivilgesellschaft. Aufgrund der Diversität sozialer Medien und der ethnischen Vielfalt Israels ist das Projekt extrem komplex. Ein arabischer Student durchforstet arabische, ein russischer Student russisch-sprachige Medien. Dazu kommt: Geschichtsschreibung sozialer Medien, Methodik und Archivierung sind Neuland. Die ersten Pionierprojekte fand die Tel Aviv Universität im Ukrainekrieg. Ein erstes Fazit der Arbeit am "Civil Testimonial Archive", sagt Or Rappel-Kroyzer, der leitende Informatiker des Projekts, sei die Dysfunktion des Staats nach dem Angriff und die Stärke der israelischen Zivilgesellschaft: Mitglieder der Netanjahu Regierung gingen zum Beispiel nicht zu Beerdigungen, weil sie legal nicht dazu verpflichtet waren. Eine Aktivistin namens Yael Sherer, so fanden die jungen Historiker heraus, sprang in die Lücke und organisierte online Gruppen von Amtsträgern, um die Beerdigungen der Opfer zu besuchen. Die Geschichtsschreibung des 7. Oktobers scheint zu bestätigen, was bereits in den ersten Tagen nach dem Angriff spürbar war. Das Massaker und der darauffolgende Krieg waren unter anderem Resultat einer dysfunktionalen Regierung. Aber die Arbeit zeigt auch, dass die israelische Zivilgesellschaft fähig und Willens ist, diese Regierung in ihrem Versagen zu ersetzen.