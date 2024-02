Zuvor hatte ein Kollektiv namens "Alliance Art Not Genocide" (Bündnis Kunst, nicht Genozid) wegen des Kriegs im Gazastreifen den Ausschluss Israels von der Ausgabe des Festivals 2024 in der Lagunenstadt gefordert. Den Veranstaltern der Biennale warf das Kollektiv vor, es habe "zu den Gräueltaten, die Israel an den Palästinensern verübt, geschwiegen". Jegliche offizielle Vertretung Israels in der internationalen Kulturszene sei eine "Befürwortung seiner Politik und des Genozids in Gaza". Unter Bezugnahme auf den Ausschluss russischer Künstler von der Biennale 2022 aus Protest gegen den Angriffskrieg gegen die Ukraine erklärte das Kollektiv, es sei "entsetzt über diese Doppelmoral". Ihm zufolge wurde der Brief von mehr als 12.500 Menschen unterzeichnet. Wir sprechen mit der Kunsthistorikerin Almuth Spiegler über die Forderungen.