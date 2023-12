Ihr erstes Album brach 2012 in Großbritannien alle Rekorde, Emeli Sandé wurde überschüttet mit Auszeichnungen. Vor allem "Next to me" machte die schottische R’n‘B-Sängerin weltweit bekannt. Sandé brachte drei weitere Alben im Eilflug heraus, dann wurde es still um sie. Heute liegen hinter ihr eine gescheiterte Ehe, ein Outing, und die Trennung vom Plattenlabel Virgin Records. Rassistische Diskriminierungen inbegriffen. In ihrer britischen Heimat ist Emeli Sandé ein Topstar. In Deutschland hingegen braucht es noch etwas Nachhilfe, was ihren Bekanntheitsgrad angeht. Ihr neues fünftes Studioalbum "How Were We To Know" ist gerade erschienen. Der "Rolling Stone" schreibt darüber: "Jetzt hat Emeli Sandé neues Selbstvertrauen entwickelt – das man auch sehen kann!" Wir haben mit Emeli Sandé über ihr neues Album gesprochen.