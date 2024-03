Israel - Wege zum Frieden

Vom Großstadtmärchen zum Albtraum in der Großstadt: Eins haben die Alben von Paula Hartmann gemeinsam, sie spielen sich in den dunklen Nächten einer urbanen Szene ab. Während in ihrem ersten Album "nie verliebt" die Großstadt zum Schauplatz für Herzschmerz, Verliebt sein, Trennung und Märchen wird, löst sich die zauberhafte Stimmung in ihrem zweiten Album "kleine Feuer" in Luft auf. Die melancholische Teilromantik der Großstadt verwandelt sich in eine Zerrissenheit des Erwachsenwerdens. Nicht nur die GenZ sondern auch viele Generationen vor ihr umkreisen den Lifestyle zwischen Hedonismus und Eskapismus. Der Zauber des Rauschs durch Großstadt und Nachtleben geht nicht spurlos an ihnen vorbei. Paula Hartmann findet für all diese Themen Platz in ihrem neuen Album und verpackt sie mit melancholischen Melodien, treibenden Beats und nennenswerten Features.