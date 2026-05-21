Wie der Zerfall der Sowjetunion nachwirkt

KI spielt eine immer größere Rolle in unserem Alltag. Auch auf den Bühnen gibt es derzeit viele unterschiedliche Auseinandersetzungen mit KI. In Darmstadt fand Anfang Mai ein ganzes KI-Theaterfestival statt und am Nationaltheater Mannheim wird das Stück "Es sagt, es liebt uns" über einen Haushaltsroboter von Emre Akal gespielt. Jung, schön, fürsorglich, pflegeleicht, und immer zur Stelle, wenn der ältere Herr es will. So wünscht er sich seine Heim-KI – als vollautomatisches Tradwife. Aber damit begnügt KI sich nicht. Der Roboter wird erst renitent, dann zerstörerisch. "Ich glaube, dass die Verselbständigung von KI schon am Rollen ist", meint der Dramatiker und Regisseur Emre Akal. "Unsere digitale Migration ist bereits sehr weit fortgeschritten". Wir sprechen mit Emre Akal über die Bedeutung von KI für Kunst und Theater.