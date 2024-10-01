Kultur
"Kulturzeit" vom 14.01.2026: Desinformation: Russlands Attacke im Netz
Die Themen der Sendung: Wie Russland unsere Demokratie angreift, Vivian Perkovich im Gespräch mit Boualem Sansal, Lehrermangel, "Ukrainomania" in Lwiw und Wien.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 14.01.2027
Die Themen der Sendung:
Wie Russland unsere Demokratie angreift
Attribution – die eindeutige Zuordnung der Täter – ist oft eines der großen Probleme bei Cyberangriffen oder Desinformationskampagnen. Doch diesmal ist es anders: Deutsche und französische Nachrichtendienste und auch die Bundesregierung sind sich sicher: hinter der großen Lügenkampagne "Storm 15-16" stecken Akteure aus Russland. Verfassungsschutzpräsident Sinan Selen erklärt im Interview gegenüber dem Magazin "Kontraste", wie das BfV zu dieser Einschätzung kommt. Die Lügen haben es in sich: So wurde etwa behauptet, die AfD sei auf Stimmzetteln nicht aufgeführt oder Bundeskanzler Friedrich Merz habe bei einer Großwildjagd ein Eisbärenbaby erschossen. Robert Habeck wurde illegaler Kunsthandel unterstellt und Annalena Baerbock eine Affäre mit einem Gigolo. Die meisten dieser Lügen sind bis heute online.
Boualem Sansal - Vivian Perkovic im Gespräch mit dem Schriftsteller
361 Tage lang war Boualem Sansal in Algerien inhaftiert: wegen seiner Worte über den Grenzkonflikt zwischen Algerien und Marokko. Im November 2025 wurde der französisch-algerische Schriftsteller begnadigt und durfte ausreisen. Ausschlaggebend war ein Gnadengesuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Wir haben mit Sansal über die Haft und seine neue Freiheit gesprochen.
Lehrermangel als Chance
Deutschlands Schulen stecken in einer Krise. 2024 fehlten laut Kultusministerkonferenz mehr als 17.000 Lehrkräfte, der Unterrichtsausfall erreicht vielerorts Rekordwerte. Bis 2030 könnten es schon mehr als 31.000 fehlende LehrerInnen sein. Ursachen sind der demografische Wandel, Überlastung und ein hoher Anteil an Teilzeitkräften. In Sachsen-Anhalt setzt man inzwischen sogar auf Headhunter-Agenturen, um Lehrkräfte aus dem Ausland zu gewinnen.
Doch der Mangel befördert auch neue Ideen: Life Teach Us ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die Leerstunden in Lernchancen verwandeln will. Sie vernetzt Schulen mit Menschen aus der Praxis – Handwerker*innen, Künstlern, Programmierer*innen oder Journalist*innen, die ihr Wissen direkt im Klassenzimmer teilen. Fällt die Chemielehrerin aus, zeigt etwa eine Umwelttechnikerin, wie Wasserfilter funktionieren. Eine Gründerin berichtet vom Aufbau ihres Start-ups, ein Weltreisender von seinen Erfahrungen unterwegs. Mal geht es um praktisches Wissen, mal um Inspiration und Mut, neue Wege zu gehen. Andere Schulen setzen auf digitale Selbstlernmodelle. Und ein anderes Modell öffnet das Lehramt für Quereinsteiger*nnen. Wie also kann Schule in Zeiten von Lehrermangel und digitaler Wissensflut neu gedacht werden?
"Ukrainomania - Revue eines Lebens" im Theater
Der international gefragte Theatermacher Jan Christoph Gockel hat sich einmal mehr für ein Projekt in eine Krisenregion gewagt. Das Nationaltheater Maria Zankovetska Lviv in der Ukraine hat ihn eingeladen, eine Arbeit zu machen und das Wiener Volkstheater war zu einer Kooperation bereit. Inspirieren ließ Gockel sich von Josef Roth, der 1894 im überwiegend jüdisch geprägten Brody in der Nähe von Lwiw geboren wurde.