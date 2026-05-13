In Russlands Schatten: das estnische Narva

Narva ist die drittgrößte estnische Stadt direkt an der Grenze zu Russland. Aktuell tauchen in sozialen Netzwerken Gruppen auf, die zur Gründung einer "Narva-Volksrepublik" nach dem Vorbild von Donezk und Luhansk aufrufen. Die estnische Regierung spricht von einer russischen Informationsoperation. Tallinn nimmt solche Entwicklungen sehr ernst. Besonders heikel wird das Thema durch aktuelle Gesetzesvorbereitungen in Russland, die militärische Einsätze zum Schutz russischsprachiger Bürger im Ausland ermöglichen sollen. 85 Prozent der Einwohner von Narva sprechen Russisch, auf der anderen Seite des Flusses liegt die russische Stadt Ivangorod. Dazwischen verläuft eine der sensibelsten Grenzen Europas. In Narva existiert bis heute eine ausgeprägte russischsprachige Öffentlichkeit: Theateraufführungen auf Russisch, orthodoxe Gottesdienste, sowjetisch geprägte Erinnerungsorte, russische Medien, Veteranenvereine und kulturelle Veranstaltungen, die stark an Russland orientiert sind. Viele Einwohner fühlen sich kulturell russisch, leben aber politisch in der Europäischen Union. Rund um den 9. Mai organisiert Russland im gegenüberliegenden Ivangorod jedes Jahr Konzerte und Parade-Übertragungen, die auch in Narva zu hören sind. In Estland gelten solche Inszenierungen als Provokation und politisches Signal an die russischsprachige Bevölkerung. Wir haben uns vor Ort umgesehen.