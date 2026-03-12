Kultur
Rechte Hetze mit KI-Songs
Die Themen der Sendung vom 12.03.2026: Rechte Propaganda und KI, Weimer und der Buchhandlungspreis - Gespräch mit Julius Heinicke, Insa Wilke über "Gelbe Monster", "The First Homosexuals".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 12.03.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Rechte Propaganda in Social Media: wie KI-Songs der AFD den Weg bereiten
Extrem rechte KI-Accounts wie Doberman Cloe, Traditionshüter oder Elli Sorglos fluten die sozialen Netzwerke und erreichen dort hunderttausende Zuschauer. Ihre Botschaften sind radikal, aber nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, so Charlotte Lohmann von der Amadeu-Antonio-Stiftung. Beim Kulturkampf von rechts geht es laut Medienwissenschaftler Simon Strick darum, rechte Themen "anschlussfähig" zumachen. Auch AfD-nahe Accounts nutzen KI im Kampf um Aufmerksamkeit. Das Partei-Logo und blaue Herzen – bei TikTok ein gängiger Code zur Unterstützung der Partei. Frei nach der Devise: erst Pop, dann Politik.
Wolfram Weimer und der Buchhandlungspreis - Gespräch mit Julius Heinicke
Gefahren durch politischen Extremismus und Terrorismus frühzeitig zu erkennen gehört zu den Aufgaben des deutschen Verfassungsschutzes. Ob eine - und wenn welche - Gefahr allerdings von drei Buchhandlungen in Berlin, Göttingen und Bremen ausgeht, können viele in der Branche überhaupt nicht nachvollziehen. Insofern steht der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der die Überprüfung im Rahmen des Buchhandlungspreises in Auftrag gegeben und drei Läden von der Nominierungsliste hatte streichen lassen, massiv in der Kritik. Wir sprechen mit dem Kulturwissenschaftler Julius Heinicke über die Debatte.
Clara Leinemann "Gelbe Monster" - Literaturgespräch mit Insa Wilke
Was geht im Kopf eines Menschen vor, bevor er zuschlägt? Woher kommt diese Wut, die eine zerstörerische Kraft mit sich bringt? Fragen, auf die Clara Leinemann Antworten sucht in ihrem Debütroman "Gelbe Monster". Darin erzählt die Schriftstellerin vom Leben der Mathematikstudentin Charlie, ihren Gedanken und Taten. Zunächst kann die junge Frau ihr Glück kaum fassen, als sich der gutaussende Valentin für sie interessiert. Doch die Stimmung ändert sich. Ihre Angst vor Ablehnung und der Zorn über seine Ignoranz münden immer mehr in Gewalt. In klarer Sprache kreist der Roman um das Thema häusliche Gewalt. Doch Frauen sind hier nicht Opfer, sondern Täterinnen. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Insa Wilke über den Roman.
"The First Homosexuals"
Die Ausstellung "The First Homosexuals" im Kunstmuseum Basel zeichnet anhand von rund 80 Werken nach, wie sich ab der ersten Verwendung des Wortes "homosexuell" im Jahr 1869 neue Bilder von Sexualität, Geschlecht und Identität bildeten.