Was geht im Kopf eines Menschen vor, bevor er zuschlägt? Woher kommt diese Wut, die eine zerstörerische Kraft mit sich bringt? Fragen, auf die Clara Leinemann Antworten sucht in ihrem Debütroman "Gelbe Monster". Darin erzählt die Schriftstellerin vom Leben der Mathematikstudentin Charlie, ihren Gedanken und Taten. Zunächst kann die junge Frau ihr Glück kaum fassen, als sich der gutaussende Valentin für sie interessiert. Doch die Stimmung ändert sich. Ihre Angst vor Ablehnung und der Zorn über seine Ignoranz münden immer mehr in Gewalt. In klarer Sprache kreist der Roman um das Thema häusliche Gewalt. Doch Frauen sind hier nicht Opfer, sondern Täterinnen. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Insa Wilke über den Roman.