KI und Schule - Warum sollen wir noch lernen?

Mit einer Bemerkung über angeblich mangelndes Interesse an Oper und Ballett hat Hollywood-Star Timothée Chalamet für Empörung gesorgt. Große Opernhäuser reagieren nun mit einer Mischung aus Witz und Kritik auf die Äußerung des Oscar-Anwärters. Chalamet, der für seine Rolle als ehrgeiziger Tischtennisspieler in dem Film "Marty Supreme" als bester Hauptdarsteller nominiert ist, ließ sich in einer knapp 90-minütigen Gesprächsrunde mit seinem Kollegen Matthew McConaughey unter anderem über die Zukunft der Kinobranche und das Interesse von Zuschauern an Filmen aus. In diesem Zusammenhang sagte Chalamet, dass er nicht in Bereichen wie Ballett oder Oper arbeiten wolle - "Dinge, bei denen man sagt, 'Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert'". Der Schauspieler fügte schnell hinzu, dass er größten Respekt für die "Ballett- und Opernleute da draußen" habe und witzelte, dass er nun in der Zuschauergunst wohl abgesackt sei.