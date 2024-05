Für die Opfer Israels und Gazas ist jeder Kriegstag eine Ewigkeit. In Israel sind es die Geiselfamilien, die an der Apathie der Netanjahu-Regierung verzweifeln. In Gaza sind es die Menschen in den Trümmern, die die Hamas verfluchen – wenn auch nicht offen in der islamischen Theokratie. "Immer wenn wir nahe an einem Deal sind", sagte der kuweitische Vermittler Majed Al-Ansari in einem Interview mit der israelischen Tageszeitung "Haaretz", "sabotieren ihn beide Seiten". Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der höchste Hamas-Führer in Gaza, Yahya Sinwar, – zwei Kehrseiten derselben Medaille? Für den israelischen Historiker Adam Raz, dessen Buch "Der Weg zum 7. Oktober" gerade in Hebräisch erschienen ist, steht es außer Frage, dass dieser Krieg beiden Seiten dient. Im Detail beschreibt er die symbiotische, langjährige Beziehung zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und der palästinensischen Terrorgruppe. Für Netanjahu sei die Hamas die Ausrede, sich nicht mit einem Friedensprozess auseinandersetzen zu müssen. Für die Hamas sei die Netanjahu-Regierung buchstäblich ein Blankoscheck. Milliarden flossen jährlich mit Israels Wissen in den Gazastreifen und den militärischen Flügel der Islamisten. Nun ist es der Krieg, der beide Seiten politisch am Leben hält. "Die 'Dresdenisierung' des Gazastreifens dient Netanjahu", sagt Raz. Er schafft es, die israelische Öffentlichkeit, die die Verbrechen des 7. Oktober rächen wollte, zu einem Partner seiner Verbrechen zu machen. Der Krieg in Gaza ist eine Fortsetzung seines Justiz-Coups und seines Versuchs, Israel von einer demokratischen und liberalen Gesellschaft in einen Staat, der nicht Teil demokratischer Gesellschaften oder internationales Rechts ist, zu machen." Auf der anderen Seite: Yahya Sinwar, der die Palästinenser mit dem 7. Oktober auf die Landkarte brachte. Noch nie gab es soviel internationale Unterstützung für die palästinensische Sache. Und jede israelische Militäraktion ist ein weitere Trumpfkarte für die Hamas.