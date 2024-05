Mohammad Rasoulof in Cannes - Gespräch mit Christian Konrad

Seit zwei Wochen steht das französische Küstchen-Städtchen Cannes ganz im Zeichen der internationalen Film-Szene. Bei der 77. Ausgabe der Filmfestspiele an der Croisette sind 22 Filme im Wettbewerb. An wen Jurypräsidentin Greta Gerwig, gemeinsam mit ihren Kolleg*innen am Abend des 25. Mai die Goldene Palme überreichen wird, ist noch offen. Doch auch politisch sorgt das Festival für Aufsehen: Der iranische Filmemacher Mohammad Rasoulof hat nach der Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe seine Heimat heimlich verlassen und erschien am 24. Mai zur Weltpremiere seines neuen Filmes "The Seed of the Sacred Fig" - die Sicherheitsvorkehrungen wurden um ein Vielfaches verstärkt. "The Seed of the Sacred Fig" ist ein bewegendes Familien-Drama, in dem Rasoulof einmal mehr das repressive System im Iran kritisch beleuchtet.