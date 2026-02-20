Oracle: Wem gehören unsere Daten?

Die "Ostdeutsche Allgemeine Zeitung" will die Stimme des Ostens werden und offen sein für alle politischen Richtungen. Verleger Holger Friedrich, dem bereits die "Berliner Zeitung gehört", arbeitet selbst die nächsten Wochen als Korrespondent aus Chemnitz. Mit dem Vorwurf, ein Organ für Populisten zu schaffen, kann er nichts anfangen. In der Redaktion der "Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung" in Dresden versammeln sich Journalisten, die vorher in unterschiedlichsten deutschen Medienhäusern gearbeitet haben. Was sie hier machen wollen, fasst Chefredakteur Dorian Baganz in drei Punkten zusammenfassen. "Wir werden positiver über den Osten berichten, als es die anderen Medien tun. Punkt eins. Punkt zwei, wir werden die großen medialen oder auch generell politischen Debatten in diesem Land aus ostdeutscher Perspektive abbilden und begleiten. Und Punkt drei, wir werden das Ganze dann noch garnieren und schmücken mit tollen Lokalgeschichten, die aus der Region reinkommen." Ob die erste Neugründung einer überregionalen Zeitung seit mehr als 30 Jahren ein Erfolg wird – das entscheidet ab dem 20. Februar der Leser.