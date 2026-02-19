Kultur
Berlinale Zoom: Queeres Kino
Der wichtigste queere Filmpreis "Teddy" wird zum 40. Mal auf der Berlinale vergeben. Gute Chancen hat u.a. "The Education of Jane Cumming" - eine wahre Geschichte aus Schottland im Jahre 1810.
- Datum:
Der wichtigste queere Filmpreis "Teddy" wird zum 40. Mal auf der Berlinale vergeben. Gute Chancen hat u.a. "The Education of Jane Cumming" - eine wahre Geschichte aus Schottland im Jahre 1810.
Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.
An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.