Drei Jahre der Zerstörung und Vernichtung - für die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrowskaja ist es, als befinde man sich in einem Alptraum-Loop des Krieges. Seit Beginn des Angriffskriegs hat Petrowskaja die Katastrophe in ihrem Heimatland in einer Chronik festgehalten. Die 1970 in Kiew geborene Autorin, die mit dem Ingeborg Bachmann Preis ausgezeichnet wurde, hat ihre Gedanken in einer Fotokolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung veröffentlicht. Die berührenden Texte und Bilder erscheinen nun gebündelt unter dem Titel "als wäre es vorbei".