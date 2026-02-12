76. Berlinale eröffnet

Der niederländische Schriftsteller Cees Noteboom erlangte unter anderem mit dem Roman "Die folgende Geschichte" Weltruhm. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren "auf seiner geliebten Insel Menorca" gestorben, wie sein Verlag De Bezige Bij unter Berufung auf seine Witwe Simone Sassen mitteilte. Der 1933 in Den Haag geborene Noteboom galt als Jahrhundert-Zeitzeuge und als einer der wichtigsten Autoren der Nachkriegszeit. Sein Werk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Es umfasst neben Romanen und Erzählungen auch Reisereportagen und Lyrik. Zu Notebooms bekanntesten Romanen gehören "Rituale", "Die folgende Geschichte" und "Allerseelen", die auch in Deutschland eine breite Leserschaft fanden. In den 1990er Jahren wurde der Name des Niederländers auch immer wieder als Favorit für den Literaturnobelpreis gehandelt.