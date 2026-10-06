Kultur
AfD-Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt
Die Themen der "Kulturzeit" vom 06.10.2026: Sachsen-Anhalt - Gespräch mit Anne Rabe, Theater Bonn vor dem Aus, Buchmesse - Gespräch mit Martin Krafl, Gastland Tschechien, neues Album von Bilderbuch.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 06.10.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
AfD-Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt gewählt - Gespräch mit Anne Rabe
Tobias Rausch steigt zum mächtigsten Mann im Magdeburger Landtag und formal ranghöchsten Politiker des Landes Sachsen-Anhalt auf. Der 35-jährige AfD-Politiker wurde mit Unterstützung auch anderer Abgeordneter zum neuen Landtagspräsidenten gewählt - erstmals in Deutschland besetzt die in Teilen rechtsextremistische Partei damit einen solch hohen Parlamentsposten. Insgesamt neun Stimmen erhielt Rausch von außerhalb seiner eigenen Fraktion, die nach dem haushohen Sieg bei der Landtagswahl am 6. September mit 39 Abgeordneten im Landtag sitzt. Neben der fünfköpfigen BSW-Fraktion, die ihre Unterstützung im Vorfeld öffentlich gemacht hatte, erhielt der AfD-Politiker auch mehrere Stimmen aus anderen Parteien. Aus welchen ist wegen der geheimen Wahl unbekannt. Nach der Wahl von Rausch wurde der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider zu einem seiner Stellvertreter gewählt. Der als AfD-Rechtsaußen geltende Tillschneider erhielt bei der Abstimmung 44 Ja-Stimmen, 38 Abgeordnete stimmten gegen ihn. Damit bekam auch er fünf Stimmen aus anderen Fraktionen. Vor dem Landtag von Magdeburg protestierten mehr als 500 Menschen gegen die Wahl eines AfD-Landtagsvorsitzenden. Wir sprechen mit der Schriftstellerin Anne Rabe über die Wahl in Sachsen-Anhalt.
Theater Bonn auf dem Prüfstand
Die Stadt Bonn muss dringend sparen, und wie nun beschlossen wurde, trifft es unter anderem die Kitas, den Nahverkehr und möglicherweise das Schauspiel in Bad Godesberg. In ihrer Haushaltssitzung am 30. September hat die Stadt entschieden, den Erhalt des Theaters zu prüfen. Der Generalintendant des Bonner Theaters, Bernhard Helmich, reagierte entsetzt auf den Vorschlag. Bei der Premiere von Mozarts "Die Zauberflöte" am 1. Oktober hielt er eine kämpferische Rede vor dem Publikum und betonte, dass er für das gesamte Haus stehe und es mit ihm keine Schließung geben werde.
Die Buchmesse Frankfurt eröffnet - Gespräch mit Martin Krafl
Die Frankfurter Buchmesse eröffnet am Abend des 6. Oktober mit einem Festakt. Bereits morgens hält die US-amerikanische Historikerin und Autorin Jill Lepore eine Rede. Am Abend wird die tschechische Schriftstellerin Radka Denemarková sprechen. Die Politik ist unter anderem mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vertreten. Zu Beginn der Messe geht es traditionell um politische Forderungen und die wirtschaftliche Situation der Verlage. Die Stimmung in der Buchbranche ist nicht besonders gut: Der Umsatz lag 2025 mit 9,62 Milliarden Euro 2,7 Prozent unter dem von 2024.
Ehrengastland 2026 Tschechien. Der Gastland-Auftritt steht unter dem - bewusst verwirrenden - Motto "Ein Land an der Küste". Im Ehrengast-Pavillon soll künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Rund 75 tschechische Autorinnen und Autoren reisen für die Messe nach Frankfurt. Wir sprechen mit Martin Krafl, Programmdirektor des Ehrengastlandes Tschechien.
Gastland Tschechien
Auf einer Reise nach Tschechien vor Beginn der Buchmesse fragen wir: Welche Rolle spielt die Literatur heute in der Heimat Franz Kafkas? Wir besuchen die Autorin Kristina Hamplová, deren Debüt gerade auch auf Deutsch erschienen ist. "Lover/Fighter" ist ein dystopischer Roman, hart, ohne den Ballast der Vergangenheit. Und Jaroslav Rudiš ("Wo die Toten sprechen"), der auf deutsch und tschechisch schreibt und das Mitteleuropäische verkörpert.
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"Bilderbuch" melden sich mit neuer Musik zurück
Nach längerer Pause kehren "Bilderbuch" mit neuer Besetzung und neuer Musik zurück. Am 9. Oktober erscheint das Album "Unendlich Plus Eins". Sänger Maurice Ernst sprach im Interview über das Comeback.