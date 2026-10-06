Tobias Rausch steigt zum mächtigsten Mann im Magdeburger Landtag und formal ranghöchsten Politiker des Landes Sachsen-Anhalt auf. Der 35-jährige AfD-Politiker wurde mit Unterstützung auch anderer Abgeordneter zum neuen Landtagspräsidenten gewählt - erstmals in Deutschland besetzt die in Teilen rechtsextremistische Partei damit einen solch hohen Parlamentsposten. Insgesamt neun Stimmen erhielt Rausch von außerhalb seiner eigenen Fraktion, die nach dem haushohen Sieg bei der Landtagswahl am 6. September mit 39 Abgeordneten im Landtag sitzt. Neben der fünfköpfigen BSW-Fraktion, die ihre Unterstützung im Vorfeld öffentlich gemacht hatte, erhielt der AfD-Politiker auch mehrere Stimmen aus anderen Parteien. Aus welchen ist wegen der geheimen Wahl unbekannt. Nach der Wahl von Rausch wurde der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider zu einem seiner Stellvertreter gewählt. Der als AfD-Rechtsaußen geltende Tillschneider erhielt bei der Abstimmung 44 Ja-Stimmen, 38 Abgeordnete stimmten gegen ihn. Damit bekam auch er fünf Stimmen aus anderen Fraktionen. Vor dem Landtag von Magdeburg protestierten mehr als 500 Menschen gegen die Wahl eines AfD-Landtagsvorsitzenden. Wir sprechen mit der Schriftstellerin Anne Rabe über die Wahl in Sachsen-Anhalt.