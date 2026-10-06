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In einer abgedunkelten Halle steht ein filigranes Bücherregal aus Holz, vor dem ein Mann ein Buch liest. Im Hintergrund sind weitere Besucher zu sehen und runde futuristisch anmutende Objekte sowie eine rot leuchtende Kugel.

Kultur

Die Buchmesse Frankfurt eröffnet

Die Frankfurter Buchmesse eröffnet am 6. Oktober mit einem Festakt. Das Gastland Tschechien präsentiert sich futuristisch. Wir sprechen mit Martin Kofl, Programmdirektor des Ehrengastlandes.

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