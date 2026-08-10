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Leipziger Skyline, typografischer Teppich

Buchmesse

3sat auf den Buchmessen Frankfurt, Leipzig und Wien.

Kultur -

Buchzeit von der Leipziger Buchmesse 2026

Vier neue Bücher erzählen von Liebe, Verlust, Mut und Erinnerung – bewegende Geschichten von Siri Hustvedt, Roberto Saviano, Elizabeth Strout und Judith Hermann werden vorgestellt.

Sendungsbereich:
Buchzeit

Frankfurter Buchmesse 2026

Gemeinsame Literaturbühne von 3sat, ARD und ZDF auf der Frankfurter Buchmesse, vom 7. bis 11. Oktober.

Mit ganztägigem Standprogramm, hochkarätigen Autor*innen und ausgewählten Neuerscheinungen - vor Ort und hier im Live-Stream.

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Katerina Poladjan erhält Leipziger Buchpreis

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Miljenko Jergovic erhält Leipziger Buchpreis

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Stadtschreiberin Annett Gröschner im Gespräch

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Österreichischer Buchpreis an Dimitré Dinev

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Deutscher Buchpreis an Dorothee Elmiger

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Mainzer Stadtschreiberin Annett Gröschner

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3sat auf der Buch Wien 2025

Kultur -

3sat auf der Buch Wien 2025

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit geht es in das 17. Jahr der großen Wiener Bücherschau Buch Wien.

Sendungsbereich:
Buch Wien

Sendungen und Beiträge zur Buchmesse Frankfurt 2024

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Mädchen guckt auf einen Bildschirm mit der App "Finde dein Buch"
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Finde Dein Buch!

Mit ein paar Klicks bekommst du Vorschläge für deinen nächsten Lesestoff. Wähle aus Gegensatzpaaren - und erhalte eine Auswahl an Büchern - besprochen von unseren Literaturexperten.

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Buchmesse

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