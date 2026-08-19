Sachsen-Anhalt: Wahlkampf auf Social Media

Die Autorin, 1983 in Indien geboren und als adoptiertes Kind im Engadin aufgewachsen, ist selbst eine "Andere". So kreisen einige ihrer Geschichten um Hautfarbe, ein Stigma vor allem in alpinen Dorfgemeinschaften, wo "alle anderen weiß sind". Gianna Olinda Cadonau schreibt zwar auch Deutsch, kämpft aber vor allem für das Romanische, die bedrohte, an den Rand, die Kante gedrängte Sprache. Bei der Lia Rumantscha, dem Dachverband der romanischen Sprachvereine, ist Cadonau für die Kulturförderung verantwortlich. Im Lenos Verlag erschien 2023 ihr preisgekrönter Debütroman "Feuerlilie". Im März erschien mit Kantenhain erstmals ein Sammelband mit kurzen Erzählungen.