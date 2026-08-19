Kultur
Sachsen-Anhalt: Wahlkampf auf Social Media
Die Themen der "Kulturzeit" vom 19.08.2026: Wahl in Sachsen-Anhalt, Dirk Laabs zur "Widersetzt euch!", Buch "Die Aufsteiger", Gianna Olinda Cardonau.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 19.08.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Wahlkampf in Sachsen Anhalt auf Social Media
In Sachsen-Anhalt regiert die CDU seit mehr als 20 Jahren. Doch vor der Landtagswahl am 6. September liegt die AfD deutlich vorn. Nicht nur in den Umfragen, sondern auch in den sozialen Medien. Dort erreicht ihr Spitzenkandidat ein Vielfaches der Reichweite seiner politischen Konkurrenz. Wahlkampf findet heute auch auf TikTok, Instagram und Facebook statt. Andere Parteien versuchen aufzuholen und investieren zunehmend in professionelle digitale Kommunikation. Wie verändert dieser Kampf um Aufmerksamkeit den politischen Wettbewerb? Und ist Social Media wirklich wahlentscheidend?
Dirk Laabs "Widersetzt Euch" - Gespräch mit dem Autor
In ihrem Buch "Angriff auf Deutschland" beschrieben die Journalisten Michael Kraske und Dirk Laabs die Taktik der AfD und trugen Beweise für die Demokratiefeindlichkeit der Partei zusammen. In ihrem neuen Buch "Widersetzt euch!" wollen sie konkrete Handlungsanweisungen liefern, wie sich der Vormarsch der Rechtsextremisten in Deutschland stoppen lässt - für die alltägliche Praxis in Vereinen, Betrieben, Schulen und Familien. Wir sprechen mit Dirk Laabs.
Buch "Die Aufsteiger" von Christina Strunck
Seit die Mitgliederkartei der NSDAP digital verfügbar ist, haben Hunderttausende Deutsche ihre Familienangehörigen eingegeben. War Opa Täter? Mitläufer? Oder so unschuldig, wie er immer beteuert hat? Auch die Kunsthistorikerin Christina Strunck ("Die Aufsteiger") hat ihre eigene Familie durchleuchtet. Und mit ihren Recherche-Ergebnissen viel Staub aufgewirbelt.
Schriftstellerin Gianna Olinda Cadonau
Gianna Olinda Cadonau, eine aufstrebende Schriftstellerin aus dem Engadin, schreibt über das "Anderssein". Die Figuren in ihrem Erzählband "Am Kantenhain" werden geschlagen, missbraucht, verlassen und ausgegrenzt. Sie sind anders, in ganz verschiedener Hinsicht. Aber manche von ihnen finden dargebotene Hände oder helfen sich selbst, finden Fluchtwege, Auswege. Das ist die gute Botschaft dieses schmalen, doch heftigen Buches.
Die Autorin, 1983 in Indien geboren und als adoptiertes Kind im Engadin aufgewachsen, ist selbst eine "Andere". So kreisen einige ihrer Geschichten um Hautfarbe, ein Stigma vor allem in alpinen Dorfgemeinschaften, wo "alle anderen weiß sind". Gianna Olinda Cadonau schreibt zwar auch Deutsch, kämpft aber vor allem für das Romanische, die bedrohte, an den Rand, die Kante gedrängte Sprache. Bei der Lia Rumantscha, dem Dachverband der romanischen Sprachvereine, ist Cadonau für die Kulturförderung verantwortlich. Im Lenos Verlag erschien 2023 ihr preisgekrönter Debütroman "Feuerlilie". Im März erschien mit Kantenhain erstmals ein Sammelband mit kurzen Erzählungen.