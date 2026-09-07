Sachsen-Anhalt: die Kultur nach der Wahl

Mangold wurde im Jahr 1927 als Ernestine Goldmann geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte sie zunächst in Wien Theater. Mitte der 1950er Jahre ging sie für einige Jahre ans Hamburger Schauspielhaus unter Gustaf Gründgens, danach war sie unter anderem am Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert. Zu Mangolds wichtigsten Filmen gehören "Hanussen" (1955), mit O.W. Fischer in der Hauptrolle als Varieté-"Hellseher" und Mangold als dessen Lebensgefährtin. Rund 40 Jahre später stand sie als Handleserin vor der Kamera - für Richard Linklaters "Before Sunrise" mit Ethan Hawke und Julie Delpy. Im Jahr 2015 gewann Mangold den Österreichischen Filmpreis für ihre Arbeit im Film "Der letzte Tanz" in dem sie als Alzheimer-Patientin eine umstrittene Beziehung mit einem jungen Zivildienstleistenden eingeht.