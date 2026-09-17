Wahrenberg - ein Dorf an einem Tisch

Tristan da Cunha ist ein winziger Punkt im Südatlantik. Rund 230 Menschen leben im britischen Überseegebiet, Tausende Kilometer vom nächsten Kontinent entfernt. Für den Franzosen Loran Bonnardot ist die Insel seit 30 Jahren ein Zufluchtsort. Der Arzt, der in Krisengebieten gearbeitet hat, träumt davon, dorthin auszuwandern. Bonnardots Geschichte inspirierte den Schweizer Regisseur Tobias Nölle zu einer größeren Frage: "(...) ob es sein könnte, dass Tristan da Cunha am Ende die letzte Utopie unserer Welt ist". "Tristan Forever" ist mehr als ein Dokumentarfilm über die Sehnsucht nach einem besseren Ort. Seine besondere Form verdankt er einem Gedanken Bonnardots: Mitunter, so vertraute er Tobias Nölle an, sei er sich selbst nicht sicher, ob Tristan da Cunha tatsächlich existiere oder bloß seiner Sehnsucht entspringe. "Ich wollte unbedingt diesen Zustand zwischen Traum und Wirklichkeit auch auf den Zuschauer übertragen. Und indem ich Dokumentation und Fiktion vermische und eigentlich die Grenzen verwischen lasse – so wie in einem Traum", sagt Nölle. "Tristan Forever" ist eine Reise an einen realen Ort, der im Film wie ein Traum wirkt. Zu sehen ist die Doku in Schweizer Kinos.