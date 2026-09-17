Kultur
Wahrenberg - ein Dorf an einem Tisch
Die Themen der "Kulturzeit" vom 17.09.2026: Dorfgemeinschaft in Sachsen-Anhalt, "Hundeheimat" - Gespräch mit Don Pablo Mulemba, Film "Tristan Forever", Hubschrauber-Quartett, Van Gogh.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 17.09.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der "Kulturzeit"
Wahrenberg - Ein Dorf an einem Tisch
Am 12. September, eine Woche nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, feierte das 300-Seelendorf Wahrenberg sein 780-jähriges Jubiläum. Fast wäre das Fest gescheitert. Ohne Bürgermeister und mit Menschen, die politisch sehr unterschiedlich denken, war die Organisation eine Herausforderung. Dass das Jubiläum doch stattfinden konnte, ist auch Norbert Krebber zu verdanken. Seit fast 30 Jahren prägt der Theater- und Umweltpädagoge das kulturelle Leben des Dorfes. Mit Theater, Zirkus, Dorfwerkstätten und Umweltprojekten auf seinem Elbehof schafft er immer wieder Räume, in denen sich die Bewohner begegnen. Seine Leitfrage lautet: "In welcher Zukunft wollen wir hier miteinander leben?" An einer langen Kaffeetafel ist das ganze Dorf schließlich zusammen gekommen, mit Musik und Improvisationstheater. Wir habe die letzten Vorbereitungen und das Jubiläumsfest begleitet. Ein Beitrag über ein Dorf kurz nach der Landtagswahl in Sachaen-Anhalt. Und darüber, was Gemeinschaft zusammenhält, wenn politische Unterschiede immer sichtbarer werden.
"Hundeheimat" - Gespräch mit Don Pablo Mulemba
Als Kind musste Don Pablo Mulemba, Sohn eines angolanischen Vertragsarbeiters und einer Ostdeutschen, ständig seine Hautfarbe erklären. Er selbst empfand sich selbstverständlich als deutsch. Er sprach den gleichen Dialekt wie alle anderen, kannte nichts anderes als die brandenburgische Provinz – und wurde doch immer wieder zum Fremden gemacht. Seine Eltern hatten sich in der DDR kennengelernt, aber der Osten der Nachwendezeit war kein sicherer Ort mehr für sie und ihre Kinder. Es waren die "Springerstiefeljahre", ihren Freund Amadeu Antonio prügelte man in Eberswalde auf offener Straße zu Tode. Die Familie wurde zerrissen: Die Eltern sahen keine Perspektive mehr und wanderten nach Angola aus. Pablo aber wollte bleiben. Wir sprechen mit Don Pablo Mulemba über sein Buch "Hundeheimat".
Stockhausen Licht und Hubschrauber Quartett
Kaum jemand traut sich dran, die Deutsche Oper aber doch, im September: Dann wird die Deutsche Oper Berlin zum Schauplatz eines Ausnahmeprojekts: Karlheinz Stockhausens "Mittwoch aus Licht" – Teil seines monumentalen LICHT-Zyklus – kommt auf die Bühne. Kaum ein Werk steht so sehr für die radikale Neuerfindung des Musiktheaters: ein sieben Opern umfassendes Welt-System, in dem Klang, Raum, Bewegung und Mythos zu einer kosmischen Erzählung verschmelzen. Der Teil "Mittwoch" ist berüchtigt für seine extreme Komplexität – und für seine ikonischen Bilder: Am 5. September 2026 entsteht in Berlin das legendäre Helikopter-Streichquartett, bei dem Musiker gleichzeitig in fliegenden Hubschraubern spielen. Am Pult steht Maxime Pascal, einer der führenden Stockhausen-Interpreten weltweit. Mit dieser Produktion vollendet er seine intensive Auseinandersetzung mit dem "LICHT"-Zyklus – ein künstlerischer Endpunkt, der dem Projekt zusätzliche dramaturgische Wucht verleiht. Die extreme technische und logistische Herausforderung macht "Mittwoch aus Licht" zu einem Ereignis mit Seltenheitswert: Nur wenige Häuser weltweit wagen sich an diese Produktion. Wir waren bei der außergewöhnlichen Umsetzung dabei.
Doku "Tristan Forever"
Tristan da Cunha ist ein winziger Punkt im Südatlantik. Rund 230 Menschen leben im britischen Überseegebiet, Tausende Kilometer vom nächsten Kontinent entfernt. Für den Franzosen Loran Bonnardot ist die Insel seit 30 Jahren ein Zufluchtsort. Der Arzt, der in Krisengebieten gearbeitet hat, träumt davon, dorthin auszuwandern. Bonnardots Geschichte inspirierte den Schweizer Regisseur Tobias Nölle zu einer größeren Frage: "(...) ob es sein könnte, dass Tristan da Cunha am Ende die letzte Utopie unserer Welt ist". "Tristan Forever" ist mehr als ein Dokumentarfilm über die Sehnsucht nach einem besseren Ort. Seine besondere Form verdankt er einem Gedanken Bonnardots: Mitunter, so vertraute er Tobias Nölle an, sei er sich selbst nicht sicher, ob Tristan da Cunha tatsächlich existiere oder bloß seiner Sehnsucht entspringe. "Ich wollte unbedingt diesen Zustand zwischen Traum und Wirklichkeit auch auf den Zuschauer übertragen. Und indem ich Dokumentation und Fiktion vermische und eigentlich die Grenzen verwischen lasse – so wie in einem Traum", sagt Nölle. "Tristan Forever" ist eine Reise an einen realen Ort, der im Film wie ein Traum wirkt. Zu sehen ist die Doku in Schweizer Kinos.
Die Van-Gogh-Sammlung im Kröller-Müller Museum
Sonnenblumen und Sternenhimmel: Selbst wer nie ein Original gesehen hat, kennt die Werke von Vincent van Gogh. Heute ist er einer der populärsten Künstler überhaupt, zu Lebzeiten aber war er wenig erfolgreich. Nach seinem frühen Tod 1890 stieg der Ruhm rasch an, eine der ersten Sammlerinnen war Helene Kröller-Müller. Zwischen 1908 und 1922 erwarb sie 88 Gemälde und 172 Papierarbeiten. In der Regel sind nur 30 bis 40 der Gemälde im Kröller-Müller Museum, das mitten im niederländischen Nationalpark De Hoge Veluwe liegt, zu sehen, in der Ausstellung "Van Gogh, All our Paintings" vom 15. September 2026 bis 3. Januar 2027 werden alle 88 zugleich gezeigt.