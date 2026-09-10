Sachsen-Anhalt: Angriff auf die Kultur?

Der Fall Gisèle Pelicot hat die Welt schockiert. Ein Täter, der wie ein Durchschnittsmann wirkt, und dabei seine Frau betäubt, vergewaltigt und sie auch noch von anderen Männern hat missbrauchen lassen. Im Sommer wurde ein ähnlicher Fall in der Schweiz publik: Ein ehemaliger SVP-Politiker soll seine Exfrau, seine Partnerin und deren Tochter über insgesamt acht Jahre sediert und anschließend sexuell missbraucht haben. Aus der Anklageschrift geht hervor, dass es sich insgesamt um mehr als 180 Taten handelt. Immer wieder setzte der Mann stark sedierende Substanzen ein, weshalb ihm die Staatsanwaltschaft unter anderem mehrfach versuchten Mord vorwirft. Der Mann befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. In der Schweiz werden immer mehr Fälle von Frauen, die geschlagen, gedemütigt, sexuell misshandelt und manchmal auch getötet werden, zur Anzeige gebracht. Hat die Schweiz ein Femizid-Problem? Und was unternimmt das Land dagegen?