Kultur
Sachsen-Anhalt: Angriff auf die Kultur?
Die Themen der "Kulturzeit" vom 10.09.2026: die Kultur nach der Wahl - Gespräch mit Annegret Laabs, Gewalt gegen Frauen in der Schweiz, Performance "Alternde Meister", Film "Frost ohne Schnee und Eis".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 10.09.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Angriff auf die Kultur in Sachsen-Anhalt? - Gespräch mit Annegret Laabs
Wie viel geht von der Kultur verloren, wenn die AfD das Sagen hat? Sachsen-Anhalt muss sich dieser Frage vielleicht bald stellen. Ein Land voller Unesco- Welterbestätten und mit einem vielfältigem Bühnen- und Ausstellungsprogramm. Der Sieger der Landtagswahl hat große Veränderungen angekündigt, für den Fall, dass er regiert. Wir sprechen mit Annegret Laabs, Direktorin des Kunstmuseums Magdeburg, über die Folgen für die Kultur.
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Gewalt gegen Frauen in der Schweiz
Der Fall Gisèle Pelicot hat die Welt schockiert. Ein Täter, der wie ein Durchschnittsmann wirkt, und dabei seine Frau betäubt, vergewaltigt und sie auch noch von anderen Männern hat missbrauchen lassen. Im Sommer wurde ein ähnlicher Fall in der Schweiz publik: Ein ehemaliger SVP-Politiker soll seine Exfrau, seine Partnerin und deren Tochter über insgesamt acht Jahre sediert und anschließend sexuell missbraucht haben. Aus der Anklageschrift geht hervor, dass es sich insgesamt um mehr als 180 Taten handelt. Immer wieder setzte der Mann stark sedierende Substanzen ein, weshalb ihm die Staatsanwaltschaft unter anderem mehrfach versuchten Mord vorwirft. Der Mann befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. In der Schweiz werden immer mehr Fälle von Frauen, die geschlagen, gedemütigt, sexuell misshandelt und manchmal auch getötet werden, zur Anzeige gebracht. Hat die Schweiz ein Femizid-Problem? Und was unternimmt das Land dagegen?
"Alternde Meister" - Performance im Rahmen der Berlin Art Week
Ersan Mondtag und Nadim Samman inszenieren einen Dialog zwischen 25 Performer*innen und der Sammlung der Gemäldegalerie Berlin: Sie stellen den Bildwelten der Alten Meister die Vergänglichkeit heutiger Körper und Biografien gegenüber. Als Brücke zwischen Theater und Museum entfaltet sich ein Tableau vivant, das um Erschöpfung und Erneuerung, Verschwinden und Fortbestehen kreist. Zu den Mitwirkenden zählen Schauspieler*innen, Künstler*innen, Sänger*innen, Tänzer*innen verschiedener Generationen, unter ihnen Frank Büttner, Eva-Maria Keller, Sema Poyraz, WestBam und Louis Hofmann. Weitere Vorstellungen vom 11. bis 13. September.
Doku "Frost ohne Schnee und Eis"
Mehr als zehn Jahre lang hat der norwegische Filmemacher Asgeir Helgestad das Leben einer Eisbärin auf Spitzbergen begleitet. Begonnen hat es mit ihrem ersten Ausflug zusammen mit ihren Jungen aufs Eis. Szenen, die eine liebevolle und verspielte Eisbärenmutter zeigen. Asgeir Helgestad nennt sie Frost und ihre Jungen Eis und Schnee. Fünf weitere Jungen bringt Frost noch zur Welt. Asgeir Helgestad gelingen einzigartige Aufnahmen in atemberaubender Natur. Vor allem aber dokumentiert er den Überlebenskampf dieser Eisbärin - wie das zurückgehende Eis sie auf der Suche nach Nahrung immer mehr in bewohnte Gebiete vordringen lässt, wodurch sie zur Gefahr für den Menschen wird und damit selbst in tödliche Gefahr kommt. Die Doku ist ab dem 17. September in Deutschland und Österreich in den Kinos zu sehen.