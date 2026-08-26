Sachsen-Anhalt wählt: Kampf um die Kultur

Sie war nicht nur eine über Jahrzehnte erfolgreiche Sängerin und Song-Schreiberin, sondern auch Integrationsfigur und Vorbild: Nach dem Tod von Country-Ikone Dolly Parton im Alter von 80 Jahren sind die rivalisierenden politischen Lager in den USA und Millionen Fans in aller Welt in ihrer Trauer um die Musikerin vereint. Partons Familie hatte den Tod der 80-Jährigen am 25. August in einer Video-Botschaft verkündet. Die Nachricht verbreitete sich in den USA in Windeseile und ließ das tief gespaltene Land für einen Moment innehalten. Präsident Trump nannte Parton "eine der größten Countrysängerinnen aller Zeiten" und ordnete für eine Woche Trauerbeflaggung an allen öffentlichen Gebäuden an. Die Spitze des Empire State Building in New York erstrahlte zu ihren Ehren am Abend in pink. Auch Politiker der Demokraten wie die früheren US-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama würdigten die Sängerin, die sich unter anderem als Wohltäterin und Unterstützerin der LGBTQ-Gemeinschaft einen Namen gemacht hatte. In Partons Heimatstadt Sevierville im US-Bundesstaat Tennessee versammelten sich zahlreiche Trauernde vor einer Statue der Sängerin und legten Blumen nieder.