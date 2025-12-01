Hauptnavigation

True Art Crime

True Art Crime – Verbrechen in der Kunst

Geniale Fälscher, dreiste Diebe und schwerer Betrug. Die Kunstwelt in den letzten Jahrzehnten. Erzählt mit Tempo, Tiefe und einem Augenzwinkern.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
20.12.2025
20:15 - 21:15 Uhr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Was passiert, wenn Kunst nicht nur inspiriert, sondern verführt? "True Art Crime" taucht ein in die schillernde Schattenseite der Kunstwelt – mit echten Fällen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wolfgang Beltracchi: Der Meister der Täuschung

Geniale Fälscher wie Wolfgang Beltracchi täuschen jahrzehntelang Expert:innen und Sammler:innen. Ein Berliner Clan raubt Juwelen im Wert von über 100 Millionen Euro aus dem Grünen Gewölbe. In Manching verschwinden 483 keltische Goldmünzen in nur neun Minuten. Und dann ist da Stéphane Breitwieser, der über 200 Kunstwerke stiehlt – meist ohne Gewalt, nur mit Charme und Geschicklichkeit.

Expertise aus Kriminalistik, Kunstgeschichte und Psychologie

"True Art Crime" erzählt diese und weitere spektakuläre Fälle mit emotionaler Tiefe, absurden Wendungen und klarem Blick auf die Kunstwelt.

Mit dabei: René Allonge, Chefermittler für Kunstkriminalität beim LKA Berlin, der einige der spektakulärsten Fälle Europas aufgeklärt hat. Dr. Bianca Berding, Kunsthistorikerin und Jugendstil-Expertin aus "Bares für Rares", bringt kunstgeschichtliche Tiefe und pointierte Analysen. Und Lydia Benecke, Kriminalpsychologin und Bestsellerautorin, erklärt die psychologischen Motive hinter den Taten, von Gier bis Größenwahn.

Ein Format für alle, die Kunst lieben – und Geheimnisse noch mehr.

