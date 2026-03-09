Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kunst für die Ewigkeit
  4. Kunst für die Ewigkeit – Gustav Klimt und die Wiener Moderne

Kultur

Gustav Klimt

Gold, dekorative Ornamente sowie bewusst gewählte Farben und Muster machen Klimt´s Werke unverwechselbar. Bis heute sind die Motive weltweit bekannt und oft kopiert. Was macht sie so besonders?

Datum:

Mehr

Hintergrundbild

Kunst für die Ewigkeit

Gustav Klimt (1862–1918) wächst in Wien auf, einer Stadt, die von künstlerischer Vielfalt, historischer Architektur und kulturellem Aufbruch geprägt ist. Schon früh zeigt er außergewöhnliches Talent für Malerei und Dekor. Zwischen dem traditionellen Historienmalerhandwerk und den avantgardistischen Strömungen der Wiener Moderne entwickelt Klimt einen unverwechselbaren Stil: goldene Ornamente, fließende Linien, sinnliche Farben und symbolträchtige Motive prägen sein Werk und machen ihn zu einer zentralen Figur des Jugendstils

"Der Kuss": Kunst, Emotion und Symbolismus pur

Seine Porträts, allegorischen Darstellungen und Wandgemälde verbinden reale Menschen mit mythischen oder psychologischen Elementen. Werke wie "Der Kuss", "Adele Bloch-Bauer I" oder "Leben und Tod" zeigen, wie Klimt Themen wie Liebe, Vergänglichkeit und menschliche Emotion in dekorative, expressive Formen übersetzt. Jede Figur, jeder Raum wird durch Farbe, Muster und Licht zu einem kraftvollen Ausdruck seiner künstlerischen Vision.

Klimts Arbeiten faszinieren durch Sinnlichkeit, Symbolkraft und dekorative Details. Sie laden zum intensiven Betrachten und Staunen ein, spiegeln die kulturelle Blüte Wiens um 1900 wider und machen ihn zu einem der bedeutendsten Künstler der Wiener Moderne. Klimt: ein Visionär, dessen Kunst und ästhetische Innovation bis heute weltweit bewundert werden.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.